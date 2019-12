Mais de 15 mil policiais militares serão mobilizados para o Réveillon no Estado do Rio

Rio - O esquema de segurança da Secretaria de Estado de Polícia Militar para este Réveillon mobilizará mais 15 mil policiais militares e cerca de 2 mil viaturas para atuar em todo o território estadual. Com atenção especial para a orla da Capital, Niterói, Região dos Lagos e Costa Verde, o esquema especial de policiamento começa a ser empregado às 6h do dia 31/12 (terça-feira) até a manhã de quarta-feira, primeiro dia de 2020.



Policiamento em Copacabana



Para garantir a segurança da maior festa de réveillon do país, na Praia de Copacabana, a Polícia Militar mobilizará 2.049 policiais e 112 viaturas.



Trinta torres de observação estarão posicionadas pela orla de Copacabana – 13 na areia e 17 no calçadão. As torres são pontos estratégicos onde os policiais, equipados com rádios transmissores, conseguirão irradiar o policiamento a pontos sensíveis, dividindo a área em quadrantes, facilitando a ação das forças policiais.



Em Copacabana, também haverá policiamento com cães e a cavalo. O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) vai atuar, a partir das 18h30 de segunda-feira, nos 24 pontos de bloqueio em apoio à CET-Rio. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do BPChq vão apoiar na parte externa das estações do metrô em Copacabana.

Policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) formarão 36 (trinta e seis) grupos de proximidade de multidão, com 10 policiais em cada grupo, atuando a pé junto ao público, realizando uma varredura de segurança.



Policiais a bordo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipada com câmera, vão monitorar toda a orla. As imagens serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, onde estarão atuando de forma coordenada representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CET-Rio, Guarda Municipal e Centro de Operações Rio (COR).



Outros pontos de reforço na cidade



O plano de segurança do Réveillon prevê reforço de policiamento em outros locais de festa na capital: Praia do Flamengo; Ilha de Paquetá; Central do Brasil, Parque de Madureira; IAPI da Penha; Praia da Bica, na Ilha do Governador; Piscinão de Ramos; Praia do Recôncavo, em Sepetiba; Praia de Guaratiba; e orlas da Barra da Tijuca e Recreio.



Outras regiões



Cidades que tradicionalmente atraem um grande público para os festejos de fim de ano, como Niterói, Maricá, Cabo Frio e Angra dos Reis, também terão seu policiamento bastante reforçado. Além do patrulhamento convencional, serão deslocados policiais em apoio para essas regiões. Os policiais militares atuarão em conjunto a ações de ordem pública a cargo das prefeituras municipais.



Segurança na estrada



O plano especial de patrulhamento na malha rodoviária do estado entrou em operação no dia 23 de dezembro último e se estenderá até o dia 02 de janeiro de 2020. Planejado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o plano conta com a participação de outras unidades da Corporação, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de concessionárias de rodovias. Foram mobilizados 636 policiais militares e 55 viaturas para atuar em pontos estratégicos e garantir a segurança dos usuários, tanto para evitar acidentes de trânsito como para inibir ações criminosas.



Uma aeronave do GAM dará apoio ao esquema de policiamento, sobrevoando as rodovias de maior movimento. O plano prevê ainda a participação de unidades especiais como o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e o RECOM. Quatro equipes de motociclistas atuam em trechos das rodovias estaduais, e em áreas da Região Metropolitana e do interior fluminense com maior fluxo de veículos – regiões Serrana, dos Lagos, Costa Verde e Norte e Noroeste.



Nas regiões do estado cortadas por rodovias federais (BR-101 Sul, BR-101 Norte, BR-040 e Via Dutra), os policiais militares atuarão em conjunto com os patrulheiros da PRF. Essa atuação conjunta está prevista na parceria inédita no país, iniciada em maio deste ano na rodovia Niterói-Manilha e estendida meses depois para as outras rodovias federais.



Recomendações importantes



A Polícia Militar recomenda à população do estado e turistas que cheguem com antecedência aos locais de festa, priorizando o transporte público e redobrando a atenção com crianças, identificando-as. A PM também orienta a não utilizar recipientes de vidro nem fogos de artifício.



A Polícia também relacionou orientações para quem for viajar:



– Verifique os freios e o estado geral do veículo antes de pegar a estrada;

– Não use bebida alcoólica antes de dirigir;

– Transporte as crianças apenas nos dispositivos adequados;

– Use sempre o cinto de segurança;

– Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo;

– Respeite sempre a sinalização.