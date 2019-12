Homem apontado como chefe do tráfico de favela em Niterói é morto em operação policial

Rio - Um homem foi morto, nesta sexta-feira (27), durante uma operação policial no bairro Engenhoca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, Alex Carlos Alves da Silva Júnior, conhecido como "Filhão Santo Cristo", é apontado como chefe do tráfico de drogas na favela Nova Brasília, na mesma localidade.

Ainda de acordo com a polícia, ele foi baleado e morto durante um confronto com os policiais. Outros suspeitos conseguiram fugir. Com Alex, policiais militares encontraram uma pistola e drogas.

Alex tinha 14 mandados de prisão em aberto e seu nome estava no Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, que oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações sobre seu paradeiro. Ele também seria o responsável por comandar a invasão do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Fonseca, que anteriormente era dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



A Delegacia de Homicídios foi acionada para o caso.

Prisões e apreensões

Durante a operação, outro homem, que não teve a identidade revelada foi detido. Posteriormente, outro suspeito, chamado Natan Santana de Souza, foi preso no Hospital Estadual Azevedo Lima.

Também foram apreendidos crack, maconha, cocaína, um rádio transmissor, uma pistola, um carregador e 11 munições.