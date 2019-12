Comlurb promoverá campanha de conscientização no Jogo das Estrelas, no Maracanã

Rio - A Comlurb estará presente ao Jogo das Estrelas, tradicional evento que conta com jogadores do presente e do passado, artistas e personalidades, promovido anualmente por Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Além da limpeza, a Companhia levará o programa Lixo Zero e mais Renato Sorriso e o Chegando de Surpresa, grupo de garis que usam a música e dança para falar sobre o descarte correto do lixo, numa grande campanha de conscientização com o público do evento.



Na limpeza, a Comlurb terá um contingente de 93 garis, que estarão divididos em três turnos de trabalho, desde as 7h até o fim da partida principal, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e remoção de resíduos. A Companhia atuará em todo o entorno do estádio e nos principais logradouros de acesso, como Rua São Francisco Xavier, Avenida Professor Manuel de Abreu, Rua Artur Menezes, Rua Mata Machado, Rua Visconde de Niterói, entre outros. Os garis terão o apoio de nove veículos, entre basculantes, compactadores e pipa d´água para a lavagem das vias com água de reuso.



Uma tenda será montada em frente à estátua do Bellini, a partir das 14h, para apresentação do Renato Sorriso e Chegando de Surpresa, incentivando os frequentadores a fazer o descarte de seus resíduos nos locais corretos. Ao mesmo tempo, o Programa Lixo Zero vai atuar com 22 fiscais e 12 guardas municipais, percorrendo todo o entorno do estádio e autuando os infratores.