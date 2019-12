Projeto Botinho vai agitar as praias do estado

Rio - O mês de janeiro será ainda mais colorido nas praias do Estado do Rio. Do dia 20 ao 31 (exceto nos finais de semana), acontece a tradicional colônia de férias do Corpo de Bombeiros, que terá novamente a colaboração do Sesc RJ como correalizador. O objetivo é estimular a cultura de prevenção a acidentes marítimos por meio de atividades lúdicas e orientadas.

Há vagas para 3.855 crianças e adolescentes, que serão divididos em três turmas, com propostas adequadas a cada faixa etária: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos). As inscrições ocorrem entre os dias 13 e 14 de janeiro (ver informações no serviço).

Os jovens e crianças recebem noções de preservação do meio ambiente, orientações sobre as condições do mar, sobre primeiros socorros e dicas para evitar afogamentos. As atividades acontecerão em 20 praias do estado e da capital. Piscinão de Ramos e Vila Olímpica Oscar Schimidt, em Santa Cruz, também estão entre as opções.

"Quem participa do Botinho sempre quer voltar. Tem crianças que fazem todos os anos. Alguns dos nossos guarda-vidas descobriram a vocação ainda jovens, depois de passar pelo projeto. A praia é uma escola, onde as crianças aprendem valores de amizade, respeito, companheirismo e disciplina", afirma o coronel Alex Borges, subchefe administrativo do Estado-Maior Geral.

PARCERIA DE SUCESSO

No dia 20 de dezembro, o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, confirmou a parceira do Sesc RJ com a instituição.

"É com muito orgulho que, mais uma vez, celebramos a união de um trabalho belíssimo desenvolvido com jovens e crianças do nosso estado através do Corpo de Bombeiros, com as iniciativas e a estrutura do Sesc RJ. É mais um fruto da parceria do Sistema Fecomercio RJ com a atual administração do estado do Rio de Janeiro. E pretendemos apoiar outras iniciativas que levem bem-estar, educação e socialização aos cidadãos fluminenses", ressaltou Queiroz, presidente da Federação.

Durante o encontro, que ratificou a apoio ao projeto, também estiveram presentes o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Coronel Roberto Robadey Costa Júnior, e a diretora regional do Sesc RJ, Regina Pinho.