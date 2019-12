Rio - Um policial militar foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, no fim da tarde desta sexta-fera, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, o subtenente Ruy Matos dos Santos estava de folga, jogando baralho com amigos em uma praça próximo da Avenida Mariana, quando foi abordado por dois bandidos que estavam em um veículo branco.

Um criminosos tentou pegar o cordão do subtenente pelas costas, quando ele reagiu. O policial foi tentar puxar sua arma, quando foi baleado.

O PM, que é lotado no 16º BPM (Olaria), foi socorrido no Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande. Ele estaria internado em estado grave.