Último domingo do ano é de sol e sem previsão de chuva

Rio - O último domingo do ano será de sol e calor, típico do verão. Segundo o Climatempo, a temperatura permanecerá estável com mínima de 21ºC e máxima de 33ºC. Algumas podem encobrir o céu, mas não há previsão de chuva. A tendência é que a temperatura permaneça assim também na segunda e na terça-feira. No entanto, há possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite.