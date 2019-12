Ex-ministra Nilcéa Freire morre aos 66 anos

Rio - A ex-ministra Nilcéa Freire morreu aos 66 anos, neste sábado, no Rio, em decorrência de um câncer. Ela foi Secretária Especial de Políticas para as Mulheres do governo Lula. Nilcéa era médica, professora, pesquisadora e a primeira mulher a ser reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Nilcéa foi ministra durante o governo Lula, entre 2004 e 2011, e se tornou uma liderança na área de política pública para mulheres. Durante sua gestão no governo, ela atuou em questões como a flexibilização das leis relativas ao aborto, generalização do serviço "disque-denúncia mulher" e delegacias e varas especiais das mulheres para a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha.

Amigos lamentaram a morte de Nilcéa nas redes sociais na manhã deste domingo, entre eles a ex-ministra Benedita da Silva e a atriz Tássia Camargo.