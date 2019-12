Suspeito morre em confronto com policiais militares no Morro do São Carlos

Rio - Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã deste domingo. A ação ocorre na Comunidade do São Carlos, no Estácio, Região Central da cidade. Segundo a corporação, o objetivo é reprimir o crime organizado.



Ainda de acordo com a Polícia, o suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ele não resistiu aos ferimentos. A PM destacou que um fuzil calibre 5.56, um carregador e 11 munições foram apreendidos com ele. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para registro do caso.