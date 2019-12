Rio - Dois homens arrombaram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica dentro do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio, por volta das 6h deste domingo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram informados por vigilantes que dois homens os renderam e arrombaram o caixa eletrônico. A área foi isolada e a 20ª DP (Vila Isabel) foi acionada.