Hora de cruzar os dedos

Uma em 50 milhões: essa é a chance que um apostador tem de ganhar na Mega da Virada ao comprar um bilhete de R$ 4,50. Marcado para amanhã, às 20h, o sorteio deste ano pagará o segundo maior prêmio da história do tradicional concurso. São R$ 300 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas sozinho. Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada deste ano deve ter 6% de aumento no número de apostas.

Caso o prêmio total vá para apenas um apostador, o saldo poderia bancar a aquisição de quase nove mil carros populares (modelo Fiat Mobi) e mil apartamentos de dois quartos, com preço estimado em R$ 300 mil. O valor também daria para esbanjar - e muito! - na hora do churrasco, com 7,5 mil toneladas de filé mignon - carne suficiente para bancar uma festança para 150 mil pessoas.

Para o vendedor autônomo Pedro Chacon, de 32 anos, que fez sua aposta na lotérica Divina Sorte, na Rua do Riachuelo, no Bairro de Fátima, no Centro, a quantia é tão alta que não dá nem para imaginar o que fazer: "Só sei que é muita coisa. Acho que ninguém conseguiria se planejar com esse valor na conta".