Novos ricos se mandaram de restaurante

Mesmo com a chance reduzida de acertar todas as dezenas, quem já viu a sorte de perto nas loterias mantém a fé. É o caso dos funcionários do restaurante Cervantes, na Barra da Tijuca. Foi lá que, em 2012, um grupo de 20 empregados tirou a sorte grande ao ganhar R$ 12 milhões de uma só vez na Quina de São João. O valor repartido garantiu a quantia de R$ 600 mil para cada um e uma dor de cabeça para o gerente da unidade.

"Foi uma debandada. Ficamos com a equipe reduzida quase dois meses. Precisamos recontratar praticamente o quadro inteiro", conta Chucho Villar, de 78 anos, que já comandava o bar à época, mas não participou do rateio de apostas naquela ocasião.