Como será o amanhã? Saiba o que dizem os astros para o Ano Novo

Qual o seu desejo para 2020? Felicidade, prosperidade, um novo amor, dinheiro ou, quem sabe, os três 'S' de uma só vez: sorte, saúde e sucesso? São tantos os pedidos que não caberiam apenas em uma página. Os mais supersticiosos se preocupam com o que vestir ou comer durante a virada. Para os cristãos, fazer a passagem de ano em oração é o ideal.

Segundo os astros, 2020 será o ano regido pelo Sol, conhecido como Astro Rei. Para as religiões afro-brasileiras, dois orixás estarão reinando em 2020: Iemanjá, considerada a mãe de todos, e Xangô, o orixá da justiça.

É possível adiantar que 2020 será um ano de justiça e realizações familiares. "A carreira, a vida material e a política são temáticas que estarão em pauta durante o próximo ano", esclarece o astrólogo Caio César Violanti.

Iniciar um novo ano com a roupa certa é o ponto de partida. "O branco é sempre uma boa pedida", explica a clarividente Marcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva. Outras cores, como dourado, amarelo e rosa também estão em alta. Mas a escolha depende sempre da religiosidade de cada pessoa.

Mas o que esperar de 2020? Especialista em mais de 20 oráculos, Dricca Rhiel avisa: "No ano do Sol, veremos um aquecimento do nosso planeta e, como consequência, um aumento do nível da água, causando riscos de alagamento, desabamento e tsunamis em algumas regiões".

Assim como ocorreu em 2019, Dricca acredita que os problemas na área de Saúde devem continuar no Rio de Janeiro. "Pode haver até mesmo casos de contaminação na cidade", prevê.