Último domingo do ano é de praia e compras para o ano-novo no Rio

Rio - Cariocas e turistas aproveitam o último domingo de 2019 para ir à praia, tomar sol e também para fazer compras para as festas de ano-novo. Apesar do movimento, ambulantes e comerciantes dizem que as vendas "estão devagar" e precisam recorrer a descontos e promoções para atrair os clientes.

"Muita promoção, muito desconto, povo tá pedindo desconto toda hora, mas vamos chegar lá", diz Maria Aparecida Borges, dona do quiosque Brasil Itália, em Copacabana.



No centro da cidade, na Rua do Riachuelo, a ambulante Maria Benedita Silva também está disposta a negociar preços com os clientes. "Calça de R$ 25 faço a R$ 20. Blusa do ano novo, que está saindo bastante, de R$ 22, até por R$ 15 eu estou vendendo", diz.



Segundo Benedita, as ruas estão movimentadas, mas as vendas nem tanto. "Às vezes passo horas aqui sem vender nada, mas o que der para eu vender, seja R$ 10, R$ 5, já estou satisfeita, venho aqui todos os dias, até aos domingos".



Festas em casa

Os clientes estão exigentes. Diante de uma prateleira de espumantes em um supermercado no centro da cidade, a empresária Thais Ribeiro, 36 anos, procura, pelo celular, os preços das bebidas em outros mercados. "Não dá para sair comprando o primeiro. Fiz uma pesquisa para tentar economizar um pouquinho", diz.

Também para economizar, Thais e a namorada decidiram juntar os amigos e organizar uma festa de réveillon em casa. "O preço pesou bastante. O mais barato que encontramos foi R$ 600 por pessoa em um quiosque na praia. Como somos duas, ficaria R$ 1,2 mil. Agora, não vamos gastar nem R$ 500".

Noêmia Alves, 60 anos, também vai passar o ano-novo em casa e, segundo ela, será uma festa especial. "Acabei de ganhar a chance de continuar viva. Viajei para passar o Natal em Minas Gerais e sofri um acidente. Deus me livrou. Eu e minha família saímos sem nenhum arranhão", diz.



Para comemorar a vida, Noêmia se permitiu encher o carrinho de compras. "Aqui tem pão para rabanada, refrigerante, tender, pernil. Os preços não estão ruins, deu para fazer uma compra boa."



Banho de mar

Gastando muito ou pouco, o que não pode faltar no último final de semana da década, segundo a dona de casa Janilce Oliveira, 53 anos, e a assistente administrativa Juliane Oliveira, 19, é um banho de mar.



"Para renovar as energias, acho que a praia é um ponto essencial. A gente vem aqui e já consegue se sentir melhor", diz Juliane. "O sol está muito gostoso. Copacabana é o mundo, está muito gostoso aqui", complementa Janilce.



A passeio no Rio de Janeiro, a bancária Silvia Portela, 41 anos, e o operador de máquina agrícola, Cesar Ribeiro, 32 anos, concordam. Recém-casados, eles vieram de Ourinhos (SP) para passar as férias no Rio. "Um bom lugar para o ano-novo, para reiniciar, começar um projeto novo, começar a vida juntos", diz Silvia.