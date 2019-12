Ano Novo em alto astral

Último dia do ano é sempre o momento de se fazer pensamento positivo para que o próximo ciclo seja de sucesso, fortuna e boas energias. Muita gente aproveita o momento também para as simpatias, reforçando, assim, o desejo de tempos melhores. Confira as dicas de Rosa Cigana, taróloga e cartomante especializada em magia cigana.

Para nunca faltar dinheiro

Todo primeiro dia do mês é dia de soprar a canela! Em frente à porta principal de casa, assopre canela em pó para dentro, convidando a prosperidade a entrar na sua residência, imaginando o dinheiro sobrando. Esfregue uma mão na outra e entre com o pé direito.

Din din inesperado

O melhor dia para fazer essa simpatia é no primeiro dia da lua crescente (1º de fevereiro), às 13h. Para começar, acenda uma vela amarela e um incenso de canela, pedindo para que os Ciganos do Ouro tragam dinheiro para sua vida. Escreva com um lápis o número 520 em sete folhas de louro e queime cada uma delas na chama da vela repetindo em voz alta: "Eu estou pronta (o) para receber dinheiro inesperado". Espere a vela acabar e jogue as cinzas do louro e do incenso em uma planta.

Para um novo amor

Na lua nova, compre duas rosas de cor salmão. Mentalmente, ofereça às Ciganas do Amor e, quando estiver indo para casa, vá deixando as pétalas pelo caminho e pedindo: "Ciganas do Amor, que o meu novo amado percorra esse mesmo caminho até a mim. Que ele chegue para trazer muito mais alegria para minha vida. Que assim seja, que assim se faça e assim já é".

Xô, inveja!

Ferva água e faça um escalda pé com sal grosso, vinagre e alecrim. Coloque os pés e deixe toda energia negativa descer para o líquido. Quando a água estiver fria, jogue tudo na privada e dê descarga. Saia do banheiro e reze o Salmo 91. A simpatia pode ser feita a qualquer momento do ano e ajuda a afastar energias negativas em geral.

Livre-se da ansiedade e dos pensamentos negativos

Coloque a água no fogo e, assim que ferver, desligue. Adicione pétalas de rosa, um punhado de arroz e outro de camomila. Reserve e deixe coberto até que a temperatura esteja boa para o banho. Coe e se banhe da cabeça aos pés, depois do banho habitual. Deixe-se secar naturalmente.

Simpatia de proteção para sua casa

No primeiro dia do ano, coloque um copo com sal grosso, uma cabeça de alho e grãos de pimenta negra em um cantinho perto da porta principal de sua casa. Toque sempre que sentir necessidade. Visitas incômodas e brigas em família são alguns indícios de que está na hora de refazer a simpatia. Não se esqueça de lavar bem o copo a cada troca.Para hoje: banho de prosperidade

Coloque a água no fogo e assim que ferver, desligue. Adicione uma laranja, uma maçã bem vermelha, um ramo de alecrim, sete cravos da índia, um punhado de lentilhas, erva-doce e sementes de girassol. Cubra e deixe reservado até que a temperatura esteja boa para banho. Coe e se banhe da cabeça aos pés. "Esse banho vai abrir os caminhos em 2020, trazendo prosperidade, alegria, oportunidades e amor, com a força dos nove Clãs Ciganos", garante Rosa Cigana.