Corpo de Hilda Rebello é cremado no Rio

Rio - O corpo da atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, foi cremado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. Desde a morte do filho, em outubro deste ano, a atriz vinha enfrentando uma tristeza profunda. Hilda deu entrada no hospital com uma pneumonia, mas seu quadro se agravou e ela foi transferida para o CTI, onde morreu na manhã deste domingo (29).



Maria Carol Rebello, neta da atriz Hilda Rebello, lembrou da paixão da avó pela arte. Segundo Carol, Hilda entrou para o guinness book, em 1992, como a atriz mais velha a iniciar no Teatro, sempre incentivada pelo filho Jorge Fernando. "Ela sempre sonhou em ser atriz, mas o pai dela não deixava. Com o Jorge, ela pode viver esse universo ".



Carol estava em Nova York quando soube da morte da avó. Ela antecipou a volta para participar do velório. "Minha avó era pura luz, inspirava bondade. Ela já estava internada há muitos dias e bem fraquinha. A gente já vinha se despedindo dela", contou.