Motorista de ônibus resgata celular de PM

Um gesto de honestidade em meio ao caos do trânsito. O motorista Sidney Couto do Nascimento, 47 anos, conduzia um ônibus da linha 323 (Castelo/Praia da Guanabara) ontem, pela manhã, quando deparou com um celular caído no acostamento da Linha Vermelha, na altura do Caju. Mesmo com a tela quebrada, já que um veículo havia passado em cima do aparelho minutos antes, ele fez questão de parar o coletivo para buscar o telefone. E o deixou sobre o painel, no caso de alguém ligar.

"Não demorou nem 10 minutos e um homem que se identificou como policial militar ligou", contou.

O PM havia socorrido uma grávida no local e colocou o celular em cima da viatura. Ao levar a mulher ao hospital, acabou se esquecendo do smartphone, que caiu na via.

O aparelho foi devolvido à tarde. E a atitude surpreendeu os passageiros do ônibus, além do policial. "Fico feliz porque as pessoas ficam gratas, alegres de recuperarem os seus pertences", disse Sidney.

Essa não foi a primeira vez, entretanto, que ele encontrou objetos perdidos nas ruas da cidade e dentro do ônibus. "Já achei diversos celulares, carteira com dinheiro e até exame médico. Busco sempre devolver, assim que fui ensinado pelos meus pais. Também sou pastor evangélico e ficar com algo que não é meu vai contra os meus princípios", afirmou ele, condutor de ônibus há 20 anos. "Me orgulho da minha profissão", finalizou.

Colaborou Ana Mello