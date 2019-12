Sem estresse no Réveillon

Doze palcos espalhados por oito bairros. A festa de Réveillon promete agitar cariocas e turistas hoje à noite. E para curtir sem contratempos a chegada de 2020, O DIA preparou um guia com todas as informações de transporte, limpeza e segurança na cidade.

Em Copacabana, onde são esperadas três milhões de pessoas, a operação da prefeitura começa com o bloqueio da pista da Avenida Atlântica, às 7h. A via será totalmente interditada às 17h. A partir das 19h30 serão fechados os acessos do bairro para carros. Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até 22h. A reabertura das ruas acontece só às 5h do dia 1º, exceto a Avenida Atlântica, que permanecerá com interdições até às 18h.

A operação de tráfego, que também engloba interdições no Flamengo, Botafogo, Ipanema, Leblon e Lagoa, contará com a participação de 700 agentes, entre controladores da CET-Rio e a Guarda Municipal. A orientação é usar o transporte público.

Na SuperVia serão oferecidas viagens extras na madrugada do dia 1º. As composições para o ramal Japeri partirão às 2h20, 3h, 4h e 5h. Já as viagens com destino ao ramal Santa Cruz serão realizadas às 2h40, 3h30, 4h30 e 5h30. Para o ramal Saracuruna, os trens irão partir às 3h30 e 5h. As estações Central do Brasil e Madureira estarão abertas para embarque a partir das 1h50 e 2h20, respectivamente. A CCR Barcas vai operar com grade especial nas linhas Araribóia e Charitas, com saídas a cada 30 minutos.

No metrô, único meio de transporte que dará acesso a Copacabana após as 22h de hoje, a operação especial começa às 19h, quando apenas serão aceitos os cartões especiais, esgotados ontem — exceto para embarque nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde serão aceitos cartões do MetrôRio e RioCard até às 23h59m.

Entre 0h e 7h do dia 1º, o embarque de passageiros será realizado só nas estações Jardim Oceânico, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, exclusivamente com o cartão de Réveillon. As demais unidades do sistema ficarão abertas só para desembarque. As estações Cidade Nova, Praça Onze, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete ficarão fechadas de 7h do dia 1º até às 5h do dia 2.

Em relação à segurança, 2.049 policiais militares e 1.774 guardas municipais atuarão no patrulhamento da Praia de Copacabana. Para a identificação de crianças serão distribuídas hoje pulseiras pela Guarda Municipal — de 14h às 18h, na Avenida Atlântica, altura da Avenida República do Peru. A limpeza da praia será feita por 1.202 garis da Comlurb e 800 banheiros químicos serão disponibilizados ao longo da orla para o público.

A queima de fogos em Copacabana vai durar 14 minutos e o espetáculo no céu estará sincronizado com uma trilha sonora de música clássica, funk, MPB e samba.