Oito embarcações de grande porte estão no Rio para Réveillon

Rio - Oito embarcações de grande porte estarão na orla marítima de Copacabana neste réveillon para os turistas assistirem à queima de fogos em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, marcando a virada de 2019 para 2020. Desse total, três navios estrangeiros, transportando 10 mil pessoas entre passageiros e tripulantes atracaram ontem (30) no porto.



O gerente de Operações do Píer Mauá, Alexandre Gomes, disse hoje (31) que, durante todo o período do réveillon, 20 mil turistas, vão frequentar a cidade esta semana. “Para a cidade, é algo em torno de R$ 20 milhões que serão injetados na economia só nestes cinco dias”, disse Gomes.



Os navios que atracaram ontem são o MSC Musica, Costa Pacifica e Azamara Pursuit. Os três navios estão em viagem internacional. Dois deles voltarão para a Argentina, após passarem a virada do ano no Rio, enquanto o terceiro retornará para Valparaíso, no Chile.



Temporada

Gomes disse que durante a temporada de cruzeiros, iniciada em outubro e que se encerrará em abril de 2020, a estimativa é que 425 mil turistas visitarão a capital fluminense chegando à cidade por meio de navios, um aumento de 12% em relação à temporada anterior. A atual temporada é a de maior número de cruzeiros internacionais na cidade nos últimos 20 anos. Serão ao todo 112 atracações e 37 navios, dos quais 27 internacionais e 10 nacionais. Oito desses navios estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez.



Na última temporada (2018/2019), o Píer Mauá recebeu 100 atracações, com média de 380 mil turistas, entre passageiros e tripulantes. O número de navios estrangeiros na temporada 2019/2020 também cresceu, passando de 19 para 27. A previsão é que sejam injetados na economia em torno de R$ 500 milhões.



Avaliação positiva

Gomes disse que o fluxo maior de navios internacionais no porto do Rio se deve à avaliação dos turistas que vieram anteriormente para cá. “O Rio de Janeiro é o destino da América do Sul mais bem avaliado. Isso é muito importante para a gente, porque não só o terminal se modernizou e se preparou para receber, mas toda a cidade está recebendo bem o turista. A gente fala tanto de coisa ruim, que o Rio de Janeiro é violento e, na verdade, hoje a cidade é o destino mais bem avaliado pelos turistas internacionais na América do Sul”.



Segundo o gerente de Operações, desde 2016, quando o Boulevard Olímpico foi inaugurado para a Olimpíada do Rio, não há nenhuma ocorrência de furto ou roubo no entorno do terminal, que envolve também o centro histórico. “A Operação Centro Presente está funcionando, a Guarda Municipal sempre apoiando. A coisa tem funcionado muito bem”.



Recepção

Os turistas que chegam ao Rio durante a temporada de cruzeiros são recepcionados no terminal específico, localizado nos armazéns 4 e 5 do Píer Mauá, sendo o embarque realizado no Armazém 4 onde se encontram os balcões de check-in (registro de entrada), lojas, lanchonete, serviços de câmbio, telefonia, internet, posto médico, farmácia, quiosque de informações turísticas e de serviços como táxis pré-pagos.



A movimentação de bagagens é realizada no Armazém 5. Os dois espaços são climatizados e operam dentro de padrões internacionais de segurança.