Suspeito de atacar produtora do Porta dos Fundos está foragido

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, na manhã desta terça-feira, em busca de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, um dos suspeitos de atacar a produtora do Porta dos Fundos. O crime aconteceu na véspera do Natal, na última terça-feira, quando quatro homens atiraram coquetéis molotov no condomínio, que fica no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, Eduardo foi identificado por câmeras de segurança após retirar o capuz momentos após o ataque. Os agentes utilizaram imagens de mais de 50 câmeras de segurança para identificar o suspeito, que não foi encontrado e já é considerado foragido.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise - Divulgação

Na ação desta manhã, os policiais realizaram buscas em dois endereços comerciais e dois residenciais, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Engenho Novo, Zona Norte e no Centro da cidade. Na casa de Fauzi, na Barra, os agentes apreenderam R$ 119 mil, munição, uma arma falsa, computador e uma camisa de entidade filosófica e política.

Segundo as investigações, o suspeito agrediu o secretário de Ordem Pública do Município, Alex Costa, em 2013. O homem tem outras 20 anotações criminais por ameaça e agressão.

A Polícia pede que informações sobre o paradeiro de Eduardo Fauzi sejam denunciadas pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.

O ataque

A autoria do ataque foi reivindicada no dia seguinte por um grupo autointitulado "Comando de Insurgência Popular Nacionalista". Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, três pessoas encapuzadas lançaram um comunicado assumindo o crime.

"Reivindicamos a ação direta revolucionária que busca justificar os anseios de todo povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos Fundos tomou quando produziu o seu Especial de Natal a mando da corporação bilionária Netflix, deixando claro para todo o povo brasileiro mais uma vez, como o grande capital anda de mãos dadas com os ditos socialistas", anunciaram.

Na ocasião, o incêndio provocado pelos coquetéis foi controlado por seguranças que estavam no local e ninguém ficou ferido.