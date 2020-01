Já é 2020! Réveillon leva milhões à Copacabana

Rio - Cerca de 3 milhões de pessoas comemoraram a chegada de 2020 no mais tradicional Réveillon do Brasil: nas areias da Praia Copacabana, na Zona Sul do Rio. A festa contou com uma queima de fogos com duração de 14 minutos com o tema "Amar a cada vista" e shows musicais em quatro palcos.

Entre as atrações do palco principal: Anayle Sullivan, Allyrio Mello, Diogo Nogueira, Ferrugem, DJ Marlboro e Escola de Samba da Mangueira. Os fogos foram disparados de 10 balsas com 16,9 toneladas de explosivos. O Cristo Redentor também ganhou projeções e música para comemorar a chegada de 2020.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os postos médicos de Copacabana atenderam 267 pessoas até o último minuto de 2019. A pasta informou que a maior parte dos atendimentos foi causado por mal-estar pelo calor, excesso de bebida alcoólica, lesões provocadas por objetos perfuro-cortantes ou agressões

