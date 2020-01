Nasce o primeiro bebê de 2020, que é gêmeo de menina nascida em 2019

Rio - Nasceu, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, nesta quarta-feira, às 00h01, o primeiro bebê de 2020. Rian é irmão gêmeo do último bebê de 2019, uma menina, identificada como Gabriele, nascida às 23h58 do dia 31 de dezembro.

A mãe, Jozeni Silva de Lima, de 40 anos chegou ao hospital às 23h10, já em trabalho de parto, e seguiu direto para o Centro Obstétrico. Prematuras de 35 semanas de gestação, as crianças nasceram de parto cesariano, na presença do pai, o ajudante de frete, Rodrigo Faustino da Silva. Definitivamente, um réveillon diferente para a família.



Já na rede estadual, às 00h02 nasceu Angelo Gabriel Marques Santos, no Hospital da Mãe em Mesquita, na Baixada Fluminense. O menino é o primeiro filho do casal Jorge Antonio Marques, de 39 anos, e Cíntia Valéria Santos da Silva, de 35.

"Foi uma sensação incrível! Vi meu filho nascer enquanto os fogos estouravam do lado de fora", comentou o pai, radiante de alegria, após o Réveillon mais espetacular da sua vida. O pedreiro e a copeira moram na comunidade da Chatuba, também em Mesquita. Cíntia já tem outros dois filhos, Maicon, de 19, e Juan, de 17.