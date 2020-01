Feminicídio: homem é preso após matar namorada a facadas em Realengo

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira, pelo crime de feminicídio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Carlos Aloisio Malvão Junior, de 26 anos, é suspeito de matar a própria namorada, Victoria Nascimento Silva, de 19 anos, a facadas, após uma discussão, em Realengo, Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu na última segunda-feira.

De acordo com a polícia, após o crime, Carlos se apresentou na 59ª (Duque de Caxias) e a investigação teve auxílio da 33ª DP (Realengo) com informações importantes para o esclarecimento do crime. Carlos foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.