Divulgado cartaz com recompensa por suspeito de atacar produtora do Porta dos Fundos

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, o cartaz com a recompensa de R$ 2 mil para ajudar a 10ª DP (Botafogo) com informações exatas que possam levar a localização e prisão de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, de 41 anos. Ele é suspeito de ser um dos autores do ataque à produtora de vídeos Porta dos Fundos, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Portal, Eduardo também é alvo de uma investigação que apura a atuação na cobrança de estacionamentos rotativos no Centro do Rio. Fauzi, que tem 20 anotações criminais — entre elas por ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e Lei Maria da Penha — é presidente da Associação dos Guardadores Autônomos de Veículos São Miguel.

Neste domingo, a pedido do Delegado Titular da 10ª DP, Dr Marco Aurélio de Paula Ribeiro, o Plantão Judiciário expediu um mandado de prisão temporária de 30 dias em desfavor de Eduardo pelo ataque a produtora de filmes, na madrugada do último dia 24 de dezembro. Fauzi não foi localizado e já é considerado foragido da Justiça.

Fauzi foi identificado após o cruzamento de informações de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e também pela pesquisa de imagens de mais de 50 câmeras de seguranças dos bairros de Botafogo e Humaitá.

Agora, a investigação da Polícia Civil tenta avançar para identificar e localizar outros envolvidos no crime, além de descobrir a causa do ataque.