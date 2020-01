Policial civil é assassinado em São Gonçalo

Rio - Um policial civil foi assassinado na madrugada desta quarta-feira após uma discussão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da polícia, após o bate-boca, Mauro Azevedo Lima, de 50 anos, atravessou a rua e foi atingido nas costas. O suspeito fugiu em um carro. O caso ocorreu na Rua Doutor Porciúncula, no bairro Venda da Cruz.

A Polícia Militar informou que foi acionada, mas já encontrou a vítima morta quando chegou ao local. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) já realizou perícia na cena do crime. A DH informou ainda que vai buscar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o assassino e desvendar as circunstâncias do crime.