Rio - A primeira madrugada de 2020 começou com vandalismo no BRT Transoeste. Três ônibus do corredor expresso foram destruídos, de acordo com o consórcio, prejudicando a circulação.

O ato de vandalismo acabou prejudicando a circulação durante o período, quando os intervalos ficaram irregulares nos três corredores expresso.

Na Barra, um incêndio atingiu a estação BarraShopping (Expresso), que foi interditada para embarque e desembarque, também na madrugada de quarta-feira. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e o BRT trabalha no levantamento dos danos causados.