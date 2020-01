Curto-circuito provoca princípio de incêndio em posto de saúde em Caxias

Rio - Um curto-circuito causou um princípio de incêndio e assustou pacientes e funcionários do anexo da Unidade Pré-Hospitalar do Parque Equitativa (UPH) do Parque Equitativa, em Santa Cruz da Serra, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O incidente, em um aparelho de ar-condicionado, ocorreu na madrugada desta quinta-feira. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o princípio de incêndio não interrompeu o atendimento de pacientes da unidade. O princípio de incêndio foi combatido pelos bombeiros do GOPP Grupamento de Operações com Produtos Perigosos.

Foram afetados o setor administrativo e o ambulatório da odontologia. Equipes das secretarias de Obras fazem a limpeza do local e a reforma do prédio, juntamente com a Defesa Civil do município.