Primeiro dia de 2020 tem sensação térmica de 46,5 graus; chuva chega ao Rio nesta quinta

Rio - O primeiro dia de 2020 mostrou a força do verão do Rio, com sensação térmica chegando a 46,5 graus, temperatura registrada em Santa Cruz, na Zona Oeste, às 12h30, segundo o Alerta Rio. Entretanto, o forte calor provocará chuva a partir da tarde desta quinta-feira.

Segundo o sistema de meteorologia da cidade, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano deixará o tempo instável. O dia terá aumento de nebulosidade, passando de parcialmente nublado a nublado, e previsão de pancadas de chuva moderada de forma isolada a partir do final da manhã de hoje, podendo vir acompanhadas de raios e ventos moderados a fortes. A máxima prevista ainda está alta: 36 graus.

A partir de sexta-feira, as temperaturas apresentam ligeira queda, chegando a 33 graus. Há previsão de chuva de forma isolada durante o fim de semana, permanecendo até a próxima segunda-feira.



ALERTAS DE CHUVAS FORTES DA DEFESA CIVIL

Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito.



RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE ALAGAMENTOS:

• Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos;

• Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

• Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

• Não fique próximo à beira de córregos e rios;

• Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.



RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE VENTOS FORTES:

Veja, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de rajadas de ventos fortes:



Em casa:

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa. Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.