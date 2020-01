Centro de Tradições Nordestinas será inaugurado em São Gonçalo

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo terá a partir do dia 25 de janeiro o seu Centro de Tradições Nordestinas, localizado no bairro de Neves. O local vai abrigar quadra poliesportiva, área de patinação, academia de ginástica para a 3ª idade, quiosques, área para shows, espaço para exposições e um mirante para a Baía de Guanabara.



O Centro será palco da feira nordestina, com 24 quiosques destinados ao artesanato, comidas e bebidas típicas, além de espaço para trânsito de pedestres com mesas e cadeiras padronizadas, banheiros para uso público, palco para shows e performances referentes à cultura do nordeste brasileiro, e estacionamento para os artistas.



O espaço funcionará às sextas, de 18h a 1h; aos sábados, de 12h a 1h; aos domingos, de 10 às 22h; vésperas de feriado, de 18h a 1h; e feriados, de 10h às 22h. O Centro fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.