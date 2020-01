ANO NOVO, DÍVIDAS NOVAS

Com a virada do ano, também chegam novas contas. E a população fluminense precisa ficar atenta aos prazos para os pagamentos de tributos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que já começam a vencer em janeiro.

Na capital, o carnê do IPTU 2020 será enviado aos imóveis da cidade ao longo deste mês. Os contribuintes cariocas terão até o dia 7 de fevereiro para pagar a cota única ou a primeira parcela do tributo. Os que pagarem o imposto de uma só vez garantem desconto de 7%, mesmo percentual concedido no ano passado.

A segunda via do carnê do IPTU ficará disponível no site da Secretaria de Fazenda a partir do dia 13. Além disso, o contribuinte também pode retirar o carnê nos Postos de Atendimento do IPTU, a partir de 21 de janeiro. Para realizar o procedimento é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no próprio carnê dos anos anteriores.

VEÍCULOS

Em relação aos veículos, o governo estadual definiu desconto de 3% para quem realizar o pagamento integral do IPVA 2020 até 21 de janeiro. O calendário, que vai até 8 de abril, segue o número do final da placa do automóvel. O imposto deve ser pago em cota única ou em três parcelas mensais sucessivas.

O primeiro vencimento da tabela, para os veículos com final de placa número 0, será no dia 21 deste mês, mesma data para quitação integral do IPVA. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será em 3 de fevereiro.

Os valores venais dos veículos são usados para calcular o valor do IPVA 2020. Com base nos preços calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o imposto será, na média geral, 3,26% menor do que no ano passado.

No caso dos automóveis, a redução média será de 3,60%. Já para as motos, o tributo cairá 2,06%, em média. Foi considerada a variação dos preços de mercado medida pela Fipe, de setembro a outubro de 2018 e de setembro a outubro de 2019.