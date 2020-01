Requisitos para a doação

Para ser doador de sangue é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Os jovens com 16 e 17 anos podem doar somente com autorização dos pais e/ou responsáveis. Não se deve estar em jejum e é necessário evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

O doador não pode estar com febre acima de 37°C, não deve estar gripado ou resfriado, não pode estar fazendo uso de medicamentos ou estar com anemia. Quem tem tatuagem ou piercing deve ficar um ano sem doar. Piercing na boca ou região genital: um ano sem doar após a retirada do acessório.

Além do Hemorio, é possível doar no Hemolad Tijuca, que fica no Hospital São Francisco (Rua Conde de Bonfim, 1033), e no Hemolad Bangu (Rua Francisco Real, 974).