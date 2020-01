Tradicional benção dos Capuchinhos na primeira sexta-feira do ano reúne fiéis na Tijuca

Rio - A primeira sexta-feira do ano faz dezenas de fiéis buscarem a tradicional benção dos frades Capuchinhos, na Basílica de São Sebastião, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A primeira missa começou às 5h e acontecem de hora em hora, com a última ocorrendo às 19h.

Após cada missa, as bênçãos serão dadas com água benta. Ao longo de todo o dia também serão distribuídas garrafinhas com água benta para os fiéis presentes na basílica.

A tradicional benção dos capuchinhos, também conhecida como "benção dos barbadinhos", ocorre toda primeira sexta-feira de cada mês. Ela, assim como a procissão de São Sebastião, o dia 20 de janeiro, é considerada patrimônio cultural carioca.

História

Segundo a história, a tradição começou em 1886, quando o Frei Fidélis de Ávola, fervoroso devoto de Nossa Senhora de Lourdes, foi curado de uma grave enfermidade com água benta e mandou construir uma gruta dedicada à santa, ao lado da Igreja de São Sebastião, localizada no extinto Morro do Castelo, no Centro do Rio. A partir disso, os freis franciscanos capuchinhos passaram a dar a bênção sempre na primeira sexta-feira de cada mês.



Com o passar dos anos, o número de fiéis foi aumentando junto com a crença de se começar bem o novo ano abençoado por Deus, com a benção especial na primeira sexta-feira de janeiro. A partir da transferência da Igreja do Morro do Castelo para a Rua Haddock Lobo, na Tijuca, em 1931, a bênção passou a ser dada no agora Santuário Basílica Menor de São Sebastião.