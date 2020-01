Chuva atinge o Rio e causa alagamentos; município entra em Estágio de Mobilização

Rio - Pancadas de chuva moderada a forte que começaram pela Zona Oeste se deslocam para outras regiões do Rio, na manhã desta sexta-feira, provocando alagamentos. Houve registros em Campo Grande e Santa Cruz, além de Guaratiba e Sepetiba, mas já atinge bairros da Zona Norte do Rio. O município entrou em estágio de mobilização às 9h50.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a mudança de estágio ocorre porque foram atingidos os parâmetros de chuva moderada para o acumulado em uma hora. Houve registro de chuva forte em Campo Grande e moderada em Sepetiba, Jacarepaguá e Santa Cruz. Também choveu muito forte no Alto da Boa Vista e forte em Irajá, na Zona Norte.

Às 10h29, a chuva ainda avançava lentamente pela Zona Oeste. Outros núcleos de chuva se formaram na Zona Norte, nas regiões da Tijuca e Penha, com previsão de chuva moderada já na próxima hora nessas regiões.

Há bolsões d'água na Estrada Velha da Tijuca, na altura da Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista. Em Campo Grande, há alagamentos na Avenida Cesário de Melo, nas alturas do cemitério e da Rua Professor Castilho, e na Rua Campo Grande, altura do condomínio Capemi.

CHUVA EM PONTOS ISOLADOS | No vídeo, chuva na Av Ayrton Senna, altura do Senac. Em outro ponto, na altura do Hospital Lourenço Jorge não chove. #chuvarj pic.twitter.com/eXLIVHM8m4 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 3 de janeiro de 2020



O Alerta Rio informa que a previsão para as próximas horas é chuva moderada em bairros da Zona Oeste. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores. O Alerta Rio informa que a previsão para as próximas horas é chuva moderada em bairros da Zona Oeste. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.

RECOMENDAÇÕES:

- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Em caso de chuvas fortes, evite o deslocamento e permaneça em local seguro. Nunca force a passagem por áreas alagadas;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).