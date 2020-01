Rio Comprido terá ruas interditadas para obras

A Avenida Paulo de Frontin, no sentido Túnel Rebouças, no trecho entre as ruas Santa Amélia e Haddock Lobo, será interditada a partir de hoje para obras do coletor do tronco Cidade Nova. A intervenção faz parte do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo é aumentar a cobertura de coleta e tratamento do esgoto da cidade.

Em sua primeira etapa, a interdição se estenderá por 20 dias. Haverá um segundo estágio da obra, que também deve durar cerca de 20 dias e fechará a Avenida Paulo de Frontin, entre as ruas João Paulo I e Haddock Lobo.

Para organizar o trânsito, a CET-Rio preparou um esquema especial nas principais vias do entorno da obra e contará com 60 agentes, entre guardas municipais e controladores e apoiadores de tráfego. Os veículos que seguirem pela Avenida Paulo de Frontin, sentido Rebouças, devem acessar a Rua Santa Amélia, seguir pela Rua do Matoso até a Rua Haddock Lobo e retornar à Paulo de Frontin.

Já aqueles que estiverem saindo da Cidade Nova com destino ao Jardim Botânico e Lagoa devem seguir pela Rua Benedito Hipólito, Rua de Santana, Avenida Presidente Vargas e acessar o Elevado Engenheiro Freyssinet. Os que seguirem para o Rio Comprido poderão usar as ruas Dr. Lagden, Itapiru, Azevedo Lima e Campos da Paz.

A implantação de toda a extensão do Coletor Tronco Cidade Nova tem como objetivo a captação de 700 litros de esgoto por segundo para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria. Apenas o trecho da Avenida Paulo de Frontin é responsável pela captação de cerca de 350 litros por segundo.

Após a obra, serão mais 12 piscinas olímpicas, por dia, de esgoto in natura, que deixarão de seguir para a Baía de Guanabara. Os bairros beneficiados são Cidade Nova, Centro, Catumbi, Rio Comprido, Estácio e Santa Teresa.