Visitas controladas em Paraty

O número de visitantes na Cachoeira do Saco Bravo, localizada na Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, em Paraty, no Sul Fluminense, foi limitado a 140 pessoas por dia. A partir de agora, também passa a ser obrigatória a contratação de guia de turismo ou condutor de visitantes credenciado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para acessar a trilha que leva à queda d'água. As determinações fazem parte de uma resolução do instituto e visa aumentar a segurança dos visitantes e reduzir o impacto ambiental na região.

A norma prevê ainda a instalação de um portão para controle do acesso aos visitantes e limita a entrada na trilha até meio-dia, exceto no verão, quando o horário será estendido até as 13h. A entrada na piscina natural fica restrita a 20 pessoas por vez, evitando assim as aglomerações no costão rochoso.

A trilha da Cachoeira do Saco Bravo é considerada pesada, com um percurso de 8,4 km que pode ser concluído em até seis horas de caminhada, considerando ida e volta. O atrativo é um dos mais procurados por turistas que querem conhecer o ambiente de rara beleza: a cachoeira deságua no mar.

A demanda cada vez maior de turistas na região e a preocupação com a segurança dos visitantes levaram o Inea a iniciar uma ação de ordenamento da visitação do atrativo. Com as novas regras, o instituto espera aumentar a satisfação dos visitantes e gerar renda para a comunidade caiçara da Ponta Negra, região onde a cachoeira está situada.

Dezessete novos condutores da comunidade caiçara foram credenciados. Eles poderão auxiliar grupos de visitantes no acesso à cachoeira, os quais serão limitados a dez pessoas por condutor ou guia.

Além de participarem do processo de construção da resolução, os moradores também se colocaram à disposição para auxiliar os visitantes, que a partir de hoje terão de assinar um termo de responsabilidade, no qual constam as normas para uma visitação segura e sustentável.

Agências e guias de turismo interessados em obter mais informações sobre as normas de visitação na Cachoeira do Saco Bravo devem entrar em contato pessoalmente com a equipe da Reserva da Juatinga, na sede da unidade, ou pelo telefone (24) 3371-9654 ou pelo e-mail reservajuatinga@gmail.com.