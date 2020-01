Metrô faz operação especial para show de Anavitória em Ipanema

Rio - O MetrôRio montou um esquema especial de funcionamento para atender o público que vai ao show da dupla Anavitória, que acontece no Palco Tim, na Praia de Ipanema, neste sábado. As estações Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz vão contar com reforço nas bilheterias e no efetivo de segurança.



Durante o fim de semana, a concessionária também estará com a Operação Verão, que disponibilizará trens extras no sistema e aumento no efetivo das equipes, para também atender aos clientes que forem curtir as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca.



A concessionária lembra que, nos fins de semana, os passageiros devem fazer a transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem unitário ou Giro com antecedência, para evitar filas.