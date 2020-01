Carnaval já anima ruas e quadras no Rio

Abram alas, pois no Rio o pré-Carnaval já começou. Escolas de samba do Grupo Especial já retomaram os trabalhos passada a virada de ano e realizam ensaios técnicos de rua e na quadra ao longo deste mês e de fevereiro. É uma oportunidade para o público sentir de perto o clima das agremiações.

A Estação Primeira de Mangueira, atual campeã do Carnaval carioca, começa hoje uma série de eventos como preparação para a competição deste ano. Na quadra, foliões podem aproveitar o Primeiro Grito de Carnaval da Verde e Rosa, a partir das 21h. Além disso, a Verde e Rosa realiza ensaios técnicos na quadra e na rua. Os encontros acontecerão às quinta-feiras e domingo.

A porta-bandeira Squel Jorgea destaca que os ensaios de rua são ótimos para trabalhar a resistência e ajustar os tempos de apresentação do quesito para o desfile. "É na rua que começamos a avaliar se o tempo está dentro do esperado, junto com com o andamento da bateria. Além do contato com a comunidade, para nos dar apoio e incentivo", afirma.

Já Unidos do Viradouro, segunda colocada no carnaval do ano passado, ensaia toda terça-feira, na quadra da agremiação, a partir das 19h. Já os ensaios de rua serão todo domingo, às 18h.

A Estácio de Sá, que neste ano volta a desfilar na elite do carnaval carioca, inicia os ensaios de rua no dia 6. Os encontros serão toda segunda-feira. Também haverá no dia 10 ensaio com samba, com apresentação de todo elenco de bateria, passistas e demais alas.

A Unidos da Tijuca promoverá os ensaios de rua às quinta-feiras, às 20h, com concentração na quadra da escola, no Santo Cristo. A Mocidade Independente de Padre Miguel promove ensaio de rua amanhã, às 18h, com todos os segmentos.