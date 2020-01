Marcelo Adnet compõe samba em homenagem à Beth Carvalho

Conhecido por suas paródias e imitações, o humorista Marcelo Adnet, de 38 anos, mostrou uma nova faceta nos últimos meses: entrou para o mundo do Carnaval ao se aventurar nas disputas de sambas-enredo. Após vencer com composição na São Clemente, ele também quis homenagear Beth Carvalho e o seu clube do coração em forma de canção. Aceitou convite dos novos amigos compositores e levou a melhor no concurso da Botafogo Samba Clube.

A escola de samba, oriunda da torcida alvinegra, é novata e estreou no ano passado. Em 2020, vai desfilar pelo Grupo Especial da Intendente Magalhães, em Campinho, com o enredo 'Injusto seria não falar de você, Beth Carvalho. Esse é o Botafogo que eu gosto'.

"Para mim, é uma reinvenção. Na disputa da São Clemente, fui conhecendo muita gente talentosa, rola um clima de confraternização. Sou botafoguense e fã de Beth Carvalho", disse ele, que tirou até carteirinha de compositor. "Por mais que eu esteja chegando, me sinto à vontade. O samba é uma festa democrática, onde todos têm espaço", elogiou.

Torcedora ilustre do Botafogo, Beth Carvalho nunca escondeu sua paixão pelo clube. A Madrinha do Samba faleceu em 30 de abril do ano passado - Washington Possato/Divulgação

A composição, que tem como um dos versos "Oh Beth, que cantou até o fim. Mas o que é o fim? Se tua voz pra sempre vive em mim", saiu de encontros no bar e na casa de Adnet. A obra final foi adaptada pela direção da agremiação, em uma junção com a parceria de Dudu Azevedo.

"Esse é o verso que mais gosto. A morte dela foi uma perda. Para a música, para o Botafogo, para todos nós. Mas a sua voz canta com a gente, Beth vive", destacou Adnet. Em ensaio para O DIA, no Estádio Nilton Santos, ele lembrou que foi ali que encontrou a Madrinha do Samba pela última vez, em 2015.

"A vida tem dessas coisas. Não imaginaria me envolver tanto com o Carnaval carioca. É uma reinvenção na minha carreira", destacou o ator - Gilvan de Souza/Agência O Dia

Recordações do Glorioso de 1989 e dupla torcida

Outra afetuosa recordação de Adnet em relação à sambista data de 1989, quando Beth compôs 'Esse é o Botafogo que eu gosto', um hino alvinegro.

"Nesse ano, foi a redenção do Botafogo, quando vencemos o Campeonato Carioca. Eu tinha 7 anos e fui para a sede celebrar com a minha família, que é toda botafoguense. A trilha sonora era Beth Carvalho. Foi marcante", contou. "Ela tinha uma potência de ser admirada em diferentes lugares, como nos estádios de futebol", completou.

A grande expectativa do humorista agora é para passar pela Marquês de Sapucaí, na segunda-feira de Carnaval, como compositor da São Clemente. No enredo 'O conto do vigário', ele se 'fantasiará' como o presidente Jair Bolsonaro: "É muita ansiedade e responsabilidade envolvida. A vida tem dessas coisas. Não imaginaria me envolver tanto com o Carnaval carioca".

Como o desfile clementiano acontecerá na mesma data em que a Botafogo Samba Clube se apresentará pela Intendente, Adnet vai torcer de longe pela escola. "Nem esperava ganhar esse samba, mas acho que merecemos", concluiu.

O humorista junto aos integrantes da Botafogo Samba Clube. Desejo é que a escola suba para a Série A - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Honras para a Madrinha do Samba



O carnavalesco Davi Gbanna, 34 anos, adiantou que a Botafogo Samba Clube contará a história de Beth Carvalho por meio de sua musicalidade. "Passaremos pelas músicas que dão sentido a cada fase da vida dela, como os locais que ela frequentou, incluindo a Mangueira e o Cacique de Ramos", explicou. "A Beth ainda será muito homenageada e a Botafogo tem que fazer a parte dela".

E o desejo da escola é subir para a Série A e desfilar no Sambódromo no próximo ano. Para isso, precisa conquistar o primeiro ou segundo lugar na disputa da Intendente. "As chances são máximas. A escola está se empenhando, é um enredo feliz, com a essência feminina e sensível da Beth. O povo vai se identificar", ressaltou Davi Gbanna.

