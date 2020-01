Riocard inicia a troca do vale-transporte

Os passageiros que utilizam o Riocard devem, a partir de hoje, trocar o antigo cartão do tipo Vale-Transporte (VT) pelo novo Riocard Mais. Serão substituídos, gratuitamente, cerca de 1,7 milhão de unidades atualmente usadas por passageiros de 43 municípios atendidos pelo sistema de bilhetagem eletrônica no Estado do Rio. O Riocard Mais passará a ser o único aceito em todos os meios de transporte público — ônibus municipais e intermunicipais, trens, metrô, barcas, vans legalizadas, VLT e BRT.

Entre maio e outubro de 2019 foram substituídos mais de três milhões de cartões do modelo Expresso. Assim como aconteceu com o Expresso, as trocas são realizadas em pontos estratégicos nos próprios meios de transporte e em locais de grande movimentação de pessoas. A substituição é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica. A atual rede de pagamentos conta com mais de 150 milhões de transações registradas por mês.

Nesta primeira semana, a troca dos cartões pode ser realizada nos pontos exclusivos de atendimento montados pela Riocard, que contará com 90 equipes, distribuídas em sete estações do BRT e quatro no sistema de trens da SuperVia. O atendimento será feito unicamente de segunda a sexta, sempre das 7h às 19h.

Onde trocar

No BRT, a troca poderá ser efetuada nas estações Alvorada, Jardim Oceânico, Madureira, Mato Alto, Salvador Allende, Santa Cruz e Taquara. Já na SuperVia, o serviço ocorrerá em Campo Grande, Central do Brasil, Madureira e São Cristóvão.