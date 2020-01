Operação Tijuca Presente apreende drogas com jovens no Maracanã

Rio - Policias da Operação Tijuca Presente abordaram um veículo próximo ao estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, com quatro jovens, sendo três homens e uma mulher. Durante revista ao veículo e abordagem aos ocupantes, os agentes encontraram 500 gramas de maconha em tablete, 22 gramas de maconha destrinchada e dois frascos de cheirinho da loló. Além de R$ 714 em especie escondido com um dos rapazes.

De acordo com o programa, os jovens disseram que compraram a droga na comunidade do Jacaré, na Zona Norte, e iam levar para Cabo Frio, na Região dos Lagos. Eles foram conduzidos para a 19ªDP (Tijuca) e três foram autuados por tráfico de drogas.