Colônia de férias para a criançada no Rio

Rio - A partir da próxima terça-feira, a criançada terá um passatempo a mais na cidade do Rio. Para o período das férias escolares, a prefeitura do Rio em parceria com o Sesc Rio promove a Caravana Carioca, gratuitamente, das 9h às 14h, em oito pontos do município. Entre a programação, o público poderá participar de atividades lúdicas, educativas, esporte e lazer. A iniciativa tem o objetivo de atender cerca de 10 mil crianças e jovens.

Na sua segunda edição, o evento tem a participação das secretarias municipais de Educação, Cultura, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Conservação e Meio Ambiente, além das subsecretarias de Esportes e Lazer, Bem-estar Animal, Comlurb, Planetário, Multirio, a Guarda Municipal e a Defesa Civil.

"A Secretaria Municipal de Educação junto com parceiros querem proporcionar propostas positivas, principalmente em locais que necessitam potencializar perspectivas transformadoras. Por isso, estamos levando a diversos locais do município atividades lúdicas, esportivas e educativas", afirma a secretária da pasta, Talma Romero Suane.

As atividades começam no dia 7 no Planetário, na Gávea, na Zona Sul do Rio, que também receberá a turma da Caravana no dia 10 deste mês. Depois as atividades ocorrem no dia 14, o Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, no dia 17, na Vila Olímpica Doutor Sócrates, em Pedra de Guaratiba e dia 24 na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari.

No calendário também está programado atividade no dia 28, na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, na Praça Seca (Mato Alto) e, por fim, no dia 31, na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, no Alemão. No dia 25 haverá uma ação social no Complexo da Maré e a colônia de férias também estará no local.

Para melhor atender os participantes e direcionar as atividades adequadas para a idade, a prefeitura do Rio e o Sesc criaram três faixas etárias para a colônia de férias: de 5 a 8 anos, 9 a 11 e de 12 a 15. Para os papais e responsáveis que queiram inscrever seus filhos, as inscrições podem ser feitas de forma presencial e online. A prefeitura informa que inscrições realizadas no dia do evento podem não ser realizadas, pois ficam os locais ficam sujeitos a lotação.