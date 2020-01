Praias e parques lotados mesmo com céu nublado

O céu encoberto não impediu que cariocas e turistas aproveitassem as praias e parques no primeiro sábado de verão de 2020. Na Zona Norte, o Parque de Madureira reuniu famílias inteiras de diversas regiões da cidade. Já na Zona Sul, a concentração de banhistas em Copacabana e Arpoador fez a alegria de ambulantes e barraqueiros. Segundo o Alerta Rio, o tempo permanece nublado hoje, com pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. A temperatura máxima deve ser de 32°C e mínima de 20°C.

O tradicional pôr do sol no Arpoador deu lugar a um conjunto de nuvens carregadas. Mesmo assim, um grupo de três amigos de São Paulo não se arrependeu de curtir o local. "Estamos acostumados com céu encoberto. O que importa é aproveitar essa cidade linda", disse a professora Fernanda Souza, de 24 anos.

Para muitos cariocas, o mormaço do início da tarde foi um convite para curtir a primeira praia do ano. Vindos de Barros Filho, na Zona Norte, o casal Robson e Luana Lopes, aproveitou para reencontrar velhas amizades. "Combinamos com nosso amigo que mora em Deodoro. Chegamos aqui por volta de meio-dia e não temos hora para sair", disse a moça.

Quem também gostou do mormaço foram os vendedores de mate, que se deram bem com o movimento na orla. "Acordei cedo, mas não botei fé. Mas como estamos sempre ligados na meteorologia, acabei vindo e me dei bem", disse Maicon da Conceição.

No Centro, a primeira edição da Feira do Lavradio também ficou lotada, com grande circulação de cariocas e também turistas. "Não chega a ser uma surpresa todo esse movimento. O clima está ameno e isso ajuda a atrair os visitantes", disse o proprietário de uma banca de venda de óculos escuros, Rafael Nunes.