De olho no prazo

A partir de hoje, estudantes da rede estadual que se inscreveram na primeira fase de pré-matrículas pela internet, através do site Matrícula Fácil, devem ir à escola em que foram alocados para garantir a vaga para este ano. O prazo termina na quarta-feira.

"Os estudantes e responsáveis devem ficar atentos para não perder o prazo", alerta o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.

Na hora da matrícula, é preciso apresentar os originais e cópias da carteira de identidade ou documento que a substitua (por exemplo, a certidão de nascimento ou de casamento); CPF, se tiver; histórico escolar ou declaração da última unidade de ensino onde estudou, informando a série para a qual o aluno está habilitado; carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); e comprovante de residência.

Os candidatos que não foram alocados na primeira fase terão, exclusivamente, os dias 21 e 22 para fazer a inscrição na segunda fase. "Já os candidatos que se inscreveram na primeira fase e que não confirmarem matrícula de 6 a 8 de janeiro e os alunos do Ensino Fundamental e Médio que não participaram da primeira fase poderão se inscrever a partir do dia 23 de janeiro na segunda fase", explica Fernandes.