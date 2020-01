Carnaval 2020 deve atrair 1,9 milhão de turistas

O Carnaval 2020 promete ser o maior de todos os tempos. Segundo a Riotur, a expectativa é que a cidade receba 1,9 milhão de turistas durante o período da folia. São esperados cerca de 500 desfiles de blocos. O pontapé vai acontecer no próximo domingo, dia 12, na Praia de Copacabana, totalizando 50 dias de festa. Haverá ainda shows em palcos montados em Ipanema e na Marina da Glória.

Estão abertas as inscrições para o comércio ambulante na Sapucaí. Serão disponibilizadas 100 vagas no entorno do Sambódromo. No total, vão ser sorteados 300 CPFs, sendo 200 para eventual preenchimento do cadastro de reserva. Interessados têm até 15h de quarta-feira para se inscrever no site da Secretaria Municipal de Fazenda.