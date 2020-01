Quatro suspeitos ficam feridos durante operações na Baixada e no Centro

Rio - Quatro suspeitos ficaram feridos, nesta segunda-feira, durante operações contra o tráfico de drogas no Rio. Segundo a Polícia Militar, as operações aconteceram em Queimados, na Baixada Fluminense, e no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na Região Central.

Ainda segundo a PM, na comunidade dos Prazeres a ação foi coordenada por equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Houve confronto e dois criminosos ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde deles. Na ação, os militares apreenderam duas pistolas, um kit Roni e drogas a serem contabilizadas. Um terceiro criminoso foi preso após dar entrada na mesma unidade hospitalar.

Duas pistolas, 300 trouxas de maconha, 134 pinos de cocaína, 22 pedras de crack e um rádio transmissor foram apreendidos por policiais da #CPP numa ação, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, em que dois criminosos acabaram feridos e um outro acabou preso.



Assista ao vídeo! pic.twitter.com/WAd0ufhAA8 — PMERJ (@PMERJ) January 6, 2020

Já na Baixada Fluminense, policiais militares do 24º BPM (Queimados) realizaram uma operação nas comunidades do São Simão e Caixa D' Água. Também houve confronto e um criminoso ficou ferido, sendo socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. Seu estado de saúde também é desconhecido. Com ele, os militares apreenderam um fuzil calibre 5.56, rádio comunicador e drogas.

