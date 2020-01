Nove estações da Supervia ainda distribuem passagens de trem gratuitas

Rio - A SuperVia e a Defensoria Pública do Rio (DPRJ) estão realizando, desde as 6h desta terça-feira, a distribuição gratuita de mais de 130 mil bilhetes de passagem de trem , exclusivamente nos ramais de Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Saracaruna, das zonas Norte e Oeste do Rio, e da Baixada Fluminemse. A ação, que começou sendo realizada em 17 estações, segue ainda em nove na tarde de hoje.

Segundo a concessionária, até as 11h, ainda haviam bilhetes a serem distribuídos nas estações Engenho de Dentro, Madureira e Deodoro, do Ramal Deodoro, nas estações Campo Grande e Paciência, do Ramal Santa Cruz, nas estações Nova Iguaçu e Queimados, do Ramal Japeri, e em Gramacho e Saracuruna, do Ramal Saracuruna.



Os postos de distribuição estão dentro das estações, ao lado das bilheterias, e cada usuário tem direito a dois tíquetes. As passagens serão dadas aos passageiros apenas hoje, até acabarem os 130.435 bilhetes.



Essa distribuição foi fruto de um acordo firmado entre a SuperVia e a Defensoria Pública, em dezembro de 2019, para indenizar os usuários da plataforma, que de alguma maneira foram lesados com a retirada de circulação de 40 trens do consórcio chinês CRRC, que apresentaram defeitos de fabricação, em novembro do ano passado.



A Defensoria garantiu a indenização coletiva e social por danos morais de R$ 600 mil e o valor previsto no documento foi revertido em passagens.



Responsável pelo acordo, a defensora pública Patrícia Cardoso, do núcleo de defesa do consumidor, acompanhou o início da ação na manhã desta terça. "Foi ótima, eles cumpriram exatamente o que acordamos", avaliou.