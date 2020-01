Polícia faz operação contra pedofilia na Baixada

Rio - A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias faz, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a Operação Nova Infância, contra pedofilia. São dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em municípios da Baixada Fluminense e na capital.

De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, titular da Deam Caxias, um dos mandados de prisão é pelo crime de estupro e o outro por violência doméstica.

"No fim de agosto, fizemos a Operação Haziel, contra 32 pessoas, quando tivemos 10 prisões em flagrante . De lá para cá, estamos monitorando os alvos para rastreá-los e ver o que encontramos com eles. Além disso, tivemos acesso a fotos e vídeos com conteúdo pornográfico infantil, inclusive com atos sexuais e com criança e adolescente pelados", destaca a delegada.