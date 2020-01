Rio - Um idoso foi morto depois que foi atingido por uma bala perdida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. De acordo com testemunhas, Adenir Nunes da Conceição, de 60 anos, estava saindo de uma padaria do bairro Portal do Rosa, no sábado, quando foi atingido no pescoço.

Adernir chegou a ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações da origem do disparo que atingiu o idoso.



Flávio Torquato, fez uma homenagem ao pai, nas redes sociais. "O tempo passa e você sempre do meu lado, paizão. Te amo", ele postou, com fotos de dois momentos distintos ao lado do idoso. Fotos compartilhadas pelo filho do idoso - Arquivo Pessoal O filho da vítima,, fez uma homenagem ao pai, nas redes sociais. "O tempo passa e você sempre do meu lado, paizão. Te amo", ele postou, com fotos de dois momentos distintos ao lado do idoso.

QUATRO CASOS EM UM MÊS

Lisete Pereira, 78, O caso envolvendo Adenir é o quarto de idoso morto por bala perdida em São Gonçalo em menos de um mês. No domingo,, 78, morreu após ser atingida por um tiro peito enquanto varria a varanda de casa, no bairro Arsenal