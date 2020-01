Adolescente soterrado em praia tem melhora no estado de saúde

Secretaria Municipal de Saúde, o jovem, que deu entrada no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio, com o quadro de saúde grave "está estável". Rio - O adolescente de 17 anos que foi soterrado na Praia de Ponta Negra, em Maricá, durante uma brincadeira no último sábado teve melhora no seu quadro clínico. De acordo com a, o jovem, que deu entrada no, na, na Zona Sul do Rio, com o quadro de saúde grave "está estável".

O menor foi soterrado na praia do município da Região Metropolitana do estado quando brincava com amigos em um buraco feito na areia. De acordo com testemunhas, uma onda o soterrou por completo, fazendo com que ele sofresse asfixia.

Jovem fica em estado grave ao ser soterrado em areia de praia durante brincadeira



Agentes do 4º Grupamento Marítimo (GMar-Itaipu) do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer o jovem. Em vídeos que circulam na Internet com o socorro, é possível ver o rapaz já com parte do corpo para fora da areia, aparentemente desmaiado. Um dos agentes que participa do resgate chega a fazer respiração boca a boca para reanimá-lo.

Ao retirá-lo da areia, os bombeiros continuam com as técnicas de reanimação. Ele foi levado ao Miguel Couto com a ajuda de um helicóptero da Secretaria estadual de Saúde.