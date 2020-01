Praia com crianças: todo cuidado é pouco

Opções de diversão das mais procuradas no verão, as praias podem representar risco para banhistas. O caso do jovem de 17 anos internado no Hospital Miguel Couto, no sábado, após quase se afogar em Maricá — ele brincava enterrado na areia quando foi surpreendido por uma onda — reforçou a necessidade de alerta a pais e responsáveis. O quadro de saúde do jovem, que foi socorrido em estado grave, é estável. Ontem, o Corpo de Bombeiros negou a informação de que o rapaz tivesse sido enterrado de cabeça para baixo.

"Às vezes, algo inofensivo pode trazer perigo, e uma brincadeira na areia pode resultar em corte ou contaminação. Não tiro os olhos dos meus filhos", contou a dona de casa Cristiane Almeida, que ontem aproveitou a praia com os filhos no Arpoador, na Zona Sul.

A presença de cachorros, para ela, é outro motivo de preocupação, compartilhada também pelo jornalista Carlos Albuquerque, que curtia a praia com a filha pequena: "O pior é que as crianças gostam. Elas podem se aproximar, mas não sabemos a reação do animal". Para a agente de segurança Fabiana Dantas, o risco da criança se perder é o que mais assusta: "É muita gente. Em um segundo de descuido, posso perder minha filha de vista".