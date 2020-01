'Estou vivendo um pesadelo', desabafa mulher de passageiro morto em assalto a ônibus

Rio - A mulher de Mauro de Souza Oliveira, morto com um tiro durante um assalto dentro de um ônibus em Senador Camará , na Zona Oeste, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do marido. Além de Mauro, outra pessoa foi ferida por disparos dados pelo bandido. A vítima será enterrada na tarde desta quinta-feira no Cemitério do Murundu, em Realengo, às 15h30.

"Eu não queria te ver assim estampado em fotos de jornais, por ser mais uma vítima da violência, não tiraram só a sua vida, mataram a minha também. Tenho que ser forte pra seguir em frente pra zelar do nosso bem mais precioso: nossos filhos", escreveu, completando que ainda é difícil acreditar no que aconteceu.

"A ficha não caiu e não vai cair nunca, estou vivendo um pesadelo, você passou pelas nossa vidas e nos fez feliz, nos ensinou, nos encantou, e nos deixou o legado de um homem íntegro e honesto. Que Deus nos ajude", finalizou.

Mauro era um dos passageiros da linha 864 (Campo Grande-Bangu) quando o ônibus foi alvo de um assaltante, próximo à comunidade do Sapo, na Avenida Santa Cruz. A vítima foi identificada como Mauro de Souza Oliveira. Segundo usuários, o local mais comum para a ação dos criminosos é próximo à uma unidade do Detran, na mesma via.

Os feridos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Senador Camará, mas Mauro não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.

Segundo um amigo de trabalho da vítima, que não quis se identificar, ele não costumava fazer aquele trajeto: "Ele tinha acabado de sair do trabalho, nem era o caminho dele, mas ele tinha que resolver um problema! Infeliz situação!", explica. Mauro era casado e deixa três filhos homens.